اخلاء سكان جزيرة في دولة فانواتو تحسبا لثوران بركان

سيدني- (د ب أ):

أفادت تقارير إعلامية محلية اليوم، الجمعة، أن حكومة دولة فانواتو التي تتكون من مجموعة جزر في المحيط الهادئ أرسلت عبارات وسفن قطر وقوارب أخرى إلى جزيرة أمبي التابعة لها لإجلاء كافة سكان الجزيرة تحسبا لثوران بركان.

وذكرت إذاعة "راديو نيوزيلاند" اليوم الجمعة أنه يجري حاليا إجلاء قرابة 11 ألف شخص من جزيرة أمبي، وهم يمثلون نحو خمسة بالمئة من إجمالي تعداد فانواتو، بعد أن غطت طبقة سميكة من الرماد البركاني والأمطار الحمضية القرى والمحاصيل في الجزيرة.

ووصل نحو 8 آلاف شخص بالفعل إلى مخيمات إيواء مؤقتة على سواحل الجزيرة استعدادا لمغادرتها، بعد أن بدأ البركان المعروف باسم "مانارو" في الثوران الأسبوع الماضي.

وقال مانويل أوري منسق شئون إدارة الكوارث في جزيرة أمبي إن السلطات تأمل في إخلاء الجزيرة بالكامل خلال اليومين المقبلين.

وأضاف في تصريحات لإذاعة "راديو نيوزيلاند" أن سكان أمبي سوف يرسلون إلى جزر سانتو وبنتكوست وماليكولا ومايو، مشيرا إلى عدم توافر أموال أو موارد كافية.

وأعلنت حالة الطوارئ في جزيرة أمبي في وقت سابق هذا الأسبوع.