مقتل مالايقل عن 19 شخصا في تدافع قرب محطة للسكك الحديدية في بومباي
مقتل مالايقل عن 19 شخصا في تدافع قرب محطة للسكك الحديدية في بومباي
10:58 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017
الشرطة الهندية
نيودلهي- (د ب ا):
ذكر مسؤولون اليوم، الجمعة، أن ما لا يقل عن 19 شخصا لقوا حتفهم في تدافع على جسر بالقرب من محطة للسكة الحديد فى مومباي بعد هطول أمطار غزيرة.
وقال سونيل ديشموخ، كبير مسؤولى الشرطة، إن التدافع وقع خلال ساعة الذروة على الجسر الذى يربط بين محطتي باريل السفلى والفينستون.
وقال شهود عيان إن التدافع وقع بعد أن انزلقت بضع النساء من الدرج، مما أدى إلى حالة من الهياج والفوضي بين الحشود.
وقد اصيب حوالى 20 شخصا.
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