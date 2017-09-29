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مقتل مالايقل عن 19 شخصا في تدافع قرب محطة للسكك الحديدية في بومباي

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مصراوي Masrawy

مقتل مالايقل عن 19 شخصا في تدافع قرب محطة للسكك الحديدية في بومباي

10:58 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

مقتل مالايقل عن 19 شخصا في تدافع قرب محطة للسكك الحديدية في بومباي

الشرطة الهندية

نيودلهي- (د ب ا):

ذكر مسؤولون اليوم، الجمعة، أن ما لا يقل عن 19 شخصا لقوا حتفهم في تدافع على جسر بالقرب من محطة للسكة الحديد فى مومباي بعد هطول أمطار غزيرة.

وقال سونيل ديشموخ، كبير مسؤولى الشرطة، إن التدافع وقع خلال ساعة الذروة على الجسر الذى يربط بين محطتي باريل السفلى والفينستون.

وقال شهود عيان إن التدافع وقع بعد أن انزلقت بضع النساء من الدرج، مما أدى إلى حالة من الهياج والفوضي بين الحشود.

وقد اصيب حوالى 20 شخصا.

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