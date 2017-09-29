إخلاء 20 أسرة من الإسكان الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، اليوم الجمعة، إن المركز نفذ 8 قرارات إدارية لإخلاء20 أسرة من وحدات إسكان الحالات الأولى بالرعاية.

أضاف الطماوي، لـ"مصراوي"، أنه جرى تنفيذ قرارات الإخلاء لمخالفة شاغلي هذه الوحدات القانون، من حيث مخالفة شروط استحقاق الوحدة السكنية، فمنهم من حول لمخازن، وجرى ترك بعض الوحدات خالية، ما يؤكد عدم استحقاقها، وجرى تأجير بعض الوحدات السكنية بالباطن.

ولفت رئيس مركز الخارجة، إلى أن المركز شكل لجانًا للمرور الدوري على هذه الوحدات لمتابعة مدى استحقاق شاغليها من عدمها.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز الخارجة، قرارات إخلاء أكثر من 25 منتفعًا لوحدات إسكان الأولى بالرعاية خلال العام الجاري، لاكتشاف عدم أحقيتها في هذه الوحدات ومخالفة شروط الاستحقاق.