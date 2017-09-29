أخبار عاجلة

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين -
لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو) -
ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إخلاء 20 أسرة من الإسكان الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إخلاء 20 أسرة من الإسكان الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

11:15 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

إخلاء 20 أسرة من الإسكان الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة1

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، اليوم الجمعة، إن المركز نفذ 8 قرارات إدارية لإخلاء20 أسرة من وحدات إسكان الحالات الأولى بالرعاية.

أضاف الطماوي، لـ"مصراوي"، أنه جرى تنفيذ قرارات الإخلاء لمخالفة شاغلي هذه الوحدات القانون، من حيث مخالفة شروط استحقاق الوحدة السكنية، فمنهم من حول لمخازن، وجرى ترك بعض الوحدات خالية، ما يؤكد عدم استحقاقها، وجرى تأجير بعض الوحدات السكنية بالباطن.

ولفت رئيس مركز الخارجة، إلى أن المركز شكل لجانًا للمرور الدوري على هذه الوحدات لمتابعة مدى استحقاق شاغليها من عدمها.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز الخارجة، قرارات إخلاء أكثر من 25 منتفعًا لوحدات إسكان الأولى بالرعاية خلال العام الجاري، لاكتشاف عدم أحقيتها في هذه الوحدات ومخالفة شروط الاستحقاق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 33 ألف جنيه غرامة لمستخدمي مياه الشرب في الزراعة بالوادي الجديد

    أخبار

  • انطلاق مسابقة دوري مراكز شباب المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

    أخبار

  • 4 فرق فنون شعبية تشارك في حفل "هيبس" بالوادي الجديد

    أخبار

  • الجيش يوزع مقاعد مدرسية ومواد تموينية على الأيتام بالوادي الجديد

    أخبار

إعلان

f60225423d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته

مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته

وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور)

محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور)