منها "اليابانية".. وضع حجر أساس 3 مدارس جديدة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، ميسرة حريف، اليوم الجمعة، وضع حجر أساس المدرسة المصرية اليابانية، ومدرستي لغات ومتفوقين، بمنطقة أرض الرومي بمدينة الخارجة، باعتمادات 80 مليون جنيه، الأحد المقبل، في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي.

وأضاف ميسرة لـ"مصراوي"، أن الوزارة أنهت إجراءات طرح المدارس الثلاث، وجاري تسليمهم للشركات المنفذة، على أن تدخل هذه المدارس الخدمة العام الدراسي المقبل.

وأشار إلى، أن هيئة الأبنية التعليمية، التي تتولى الإشراف على عملية بناء المدارس الثلاث بالتنسيق مع قطاع التعليم بالمحافظة.