الأحد.. بدء إجراءات تعيين الناجحين بمسابقة "300 معلم" بالوادي الجديد
الأحد.. بدء إجراءات تعيين الناجحين بمسابقة "300 معلم" بالوادي الجديد
11:07 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017
مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن بدء إجراءات تعيين المعلمين الفائزين في مسابقة 300 معلم بمراكز باريس والفرافرة وبلاط.
وأكد الدكتور غازي البنواني، مدير عام التربية والتعليم بالوادي الجديد، بدء استلام أوراق ومسوغات التعيين الأصلية الخاصة بهذه المسابقة، بداية من يوم الأحد المقبل الأول من أكتوبر بديوان عام المديرية.
وأضاف، أن على المعلمين الذين تم اختيارهم في المسابقة ضرورة تسليم كافة المؤهلات والمستندات الأصلية المطلوبة، حتى يجري تسكينهم بالإدارات المرشحين لها لتسليمهم العمل داخل المدارس.
وكانت محافظة الوادي الجديد أعلنت يوم 23 سبتمبر الجاري عن نتيجة مسابقة توظيف 300 معلم بمركزي الفرافرة وباريس، لمواجهة العجز في التخصصات الدراسية بالمركزين.
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