33 ألف جنيه غرامة لمستخدمي مياه الشرب في الزراعة بالوادي الجديد
33 ألف جنيه غرامة لمستخدمي مياه الشرب في الزراعة بالوادي الجديد
11:06 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017
المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة (2)
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، اليوم الجمعة، تحرير 55 محضرا لمستخدمي مياه الشرب في أغراض الزراعة.
وأضاف الطماوي، أن المحاضر تتضمن تغريم المخالفين بغرامات مالية، تبدأ من 11 ألفا وتصل إلى 33 ألف جنيه دون تصالح بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمركز.
ولفت رئيس مركز الخارجة، إلى أن المركز شكل لجانًا للمرور على جميع الأراضي المخصصة للبناء ومحاطة بأسوار داخل الأحياء السكنية خاصة منطقة أرض السلام، وجرى استغلالها في الزراعة مع استخدام مياه الشرب في ري هذه القطع لتحرير محاضر لها.
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