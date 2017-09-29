وصول وسفر 5 آلاف راكب وتداول 375 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
وصول وسفر 5 آلاف راكب وتداول 375 شاحنة بموانئ البحر الأحمر
11:05 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017
شمال سيناء - أشرف سويلم:
قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد، اليوم الجمعة، لاستقبال السفينة "جازايجين" وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.
وأضاف يوسف، أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة "بوسيدون إكسبريس" على متنها 209 ركاب و62 شاحنة وسيارة، بينما تغادر السفينتين "أمانة" و"إلنوي إكسبريس" وعلى متنهما 1096 راكبًا و119 شاحنة و43 سيارة.
فيما شهد الميناء بالأمس استقبال أربع سفن وهي "القاهرة"، و"أمانة"، و"الحرية"، و"إلنوي اكسبريس" وعلى متنهم 1332 راكبًا و79 شاحنة بضائع و25 شاحنة عفش ركاب و25 سيارة، وغادرت السفينتين "القاهرة"، و"بوسيدون اكسبريس" وعلى متنهما 1247 راكبًا و3 شاحنات و75 سيارة.
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