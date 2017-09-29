غدًا.. 10 فتيات تتنافسن على لقب ملكة جمال البلح بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تنطلق مسابقة ملكة جمال البلح للأطفال بالوادي الجديد، مساء غد السبت، بمشاركة 10 فتيات على هامش الحفل الفني، الذي سيقام بمعبد "هيبس" بمدينة الخارجة بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وأكدت الدكتورة نهى مفتي، مدرس ماده بقسم الجرافيك كلية الفنون الجميلة جامعه أسيوط، والمنسق العام للمسابقة، أن المسابقة ملكة جمال البلح مخصصة للأطفال، وستقام خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وسوف يجري اختيار الملكة والوصيفة، من بين 10 من المشارکات، کما سوف يجري اختيار طفل واحد فقط، مع تقديم هدايا قيمة للفائزين بالمسابقة.

ولفتت إلى أن من شروط المسابقة أن تکون الفتيات من سن 5 سنوات حتى 12 عاما، وأن يكون الطفل سن 6 سنوات ومن أبناء المحافظة على أن تقام تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعه أسيوط، ومنصور المنسي عميد كليه التربية النوعية بأسيوط.