أخبار عاجلة

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
الاتحاد الأوروبي: الإفراج عن الناشطين في تركيا خطوة مشجعة -
المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بفتح متاجر تل أبيب أيام السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"العصار" يلتقي طارق عامر ورؤساء 4 بنوك

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"العصار" يلتقي طارق عامر ورؤساء 4 بنوك

11:08 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

كتب - مصطفى المنشاوي:

التقى الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، طارق عامر محافظ البنك المركزي ورؤساء مجالس إدارات بنك والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

واستعرض العصار خلال اللقاء إمكانيات الإنتاج الحربي التصنيعية والتدريبية والبشرية، وكذلك المؤشرات المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة والتي أظهرت تطور الأداء تصاعدياً، كما أكد على السياسة التي ينتهجها الإنتاج الحربي والتي تستهدف في كافة تعاقداتها مع الشركات الأجنبية تعميق التصنيع المحلي وامتلاك تكنولوجيا الإنتاج والمعرفة وإنشاء مراكز البحوث والتطوير.

وأشار إلى أن خطة الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة تركز على زيادة استغلال الطاقات المتاحة من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى تستلزم توفير تمويل مالي ضخم وكذلك تطوير لخطوط إنتاج قائمة لزيادة إنتاجها لتلبية مطالب السوق، وتم استعراض عدد من هذه المشروعات والتي يمكن أن تشارك البنوك المصرية في تمويلها.

من جانبه ، أكد محافظ البنك المركزي أن البنوك العامة توجهاتها الآن هي دفع التنمية والتصنيع المحلي بقوة للاستفادة من الإصلاحات النقدية وقدرات السوق المصري الكبيرة علي النمو وجذب الشركاء .

وأضاف عامر أن الشراكة بين وزارة الإنتاج الحربي والبنوك من ناحية والتكنولوجيا المتطورة من ناحية أخرى من المتوقع أن تسفر عن تعظيم التصنيع المحلي الحقيقي استهدافا لتحويل الاقتصاد المصري إلى تصديري وهو الأمل المنشود من أجل تنمية مستدامة واستقرار مالي وحماية الاقتصاد من الصدمات.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة من الطرفين تجتمع بصفة دورية لدراسة أسلوب تنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على إقامتها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "العصار" يفتتح معرض الإنتاج الحربي بحلوان بعد تجديده

    أخبار

  • رئيس الوزراء: صدور حركة تعيينات رؤساء البنوك هذا الأسبوع

    أخبار

  • هل استفاد المستثمر السياحي من مبادرة الـ "5 مليار" جنيه لتطوير المنشآت؟

    أخبار

  • ​وزير الإنتاج الحربي يستقبل سفير فرنسا.. ويؤكد على عمق التعاون بين

    أخبار

إعلان

a52b8a7653.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية