"العصار" يلتقي طارق عامر ورؤساء 4 بنوك

كتب - مصطفى المنشاوي:

التقى الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، طارق عامر محافظ البنك المركزي ورؤساء مجالس إدارات بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

واستعرض العصار خلال اللقاء إمكانيات الإنتاج الحربي التصنيعية والتدريبية والبشرية، وكذلك المؤشرات المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة والتي أظهرت تطور الأداء تصاعدياً، كما أكد على السياسة التي ينتهجها الإنتاج الحربي والتي تستهدف في كافة تعاقداتها مع الشركات الأجنبية تعميق التصنيع المحلي وامتلاك تكنولوجيا الإنتاج والمعرفة وإنشاء مراكز البحوث والتطوير.

وأشار إلى أن خطة الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة تركز على زيادة استغلال الطاقات المتاحة من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى تستلزم توفير تمويل مالي ضخم وكذلك تطوير لخطوط إنتاج قائمة لزيادة إنتاجها لتلبية مطالب السوق، وتم استعراض عدد من هذه المشروعات والتي يمكن أن تشارك البنوك المصرية في تمويلها.

من جانبه ، أكد محافظ البنك المركزي أن البنوك العامة توجهاتها الآن هي دفع التنمية والتصنيع المحلي بقوة للاستفادة من الإصلاحات النقدية وقدرات السوق المصري الكبيرة علي النمو وجذب الشركاء .

وأضاف عامر أن الشراكة بين وزارة الإنتاج الحربي والبنوك من ناحية والتكنولوجيا المتطورة من ناحية أخرى من المتوقع أن تسفر عن تعظيم التصنيع المحلي الحقيقي استهدافا لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تصديري وهو الأمل المنشود من أجل تنمية مستدامة واستقرار مالي وحماية الاقتصاد من الصدمات.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة من الطرفين تجتمع بصفة دورية لدراسة أسلوب تنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على إقامتها.

