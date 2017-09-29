الإسكان تحذر من التعامل على أراضي "هيئة المجتمعات" دون الرجوع لأجهزة المدن
الإسكان تحذر من التعامل على أراضي "هيئة المجتمعات" دون الرجوع لأجهزة المدن
11:08 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017
مصطفى مدبولي وزير الإسكان
كتبت- ندى الخولي:
صرح مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تلاحظ في الآونة الاخيرة قيام بعض المواطنين بالتعامل والتصرف على الأراضي التي تم ضمها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في أكثر من مدينة جديدة، بدون الرجوع لأجهزة المدن الجديدة التابعة لها مما يؤدي إلى التغرير بهؤلاء المواطنين، وضياع أموالهم.
وحذر وزير الإسكان، في بيان اليوم الجمعة، من أن أي تعامل على أراضي الهيئة في أي مدينة جديدة، يتم بالمخالفة للقانون، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في إتخاذ كافة الاجراءات القانونية بهذا الشأن.
وأضاف أن التحذيرات التي تطلقها الهيئة حرصا على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو تعاملات غير سليمة.
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