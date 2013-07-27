كبار السن يحملون صور عبد الناصر والسيسى بتظاهرة تفويض الجيش ببنى سويف

حرص كبار السن من السيدات والرجال من بين عشرات آلاف المشاركين فى التظاهرة الحاشدة بميدان الزراعيين بمدينة بنى سويف، والمتواصلة حتى بعد منتصف الليل، لتفويض الجيش فى محاربة الإرهاب، على رفع لافتات عليها صور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، حيث حمل رجل وزوجته لافتة تضم صورتى عبد الناصر والسيسى، وبجوارهما عبارة زعماء انحازوا لإرادة شعوبهم.

كما حمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها (أنا المواطن المصرى فوضت الجيش والشرطة فى محاربة الإرهاب)، إضافة إلى حرص أحد المتظاهرين على التقاط صورة مع الملازم أول مدحت خالد من إدارة المرور، حاملا صورة السيسى.