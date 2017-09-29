"الزراعة" تعلن عن شروط التداول الآمن للمبيدات أثناء عمليات التصنيع

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الإجراءات والشروط الخاصة بالتداول الآمن للمبيدات اثناء عمليات التصنيع بالمصانع أو بوحدات انتاج المبيدات وضمن الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة ان يكون المصنع بعيدا عن المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات ومتاجر الأغذية والاعلاف والمصادر المائية، فضلا عن توفر وسائل التهوية الجيدة في المباني التي يتم فيها انتاج المبيدات، وتزويد العاملين في المصنع بالمستلزمات والملابس المناسبة لحمايتهم من التعرض لمخاطر الكيماويات المستعملة والناتجة.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم- أن ضمن تلك الشروط أيضا أن يكون العاملين بالمبيدات على دراية كافية بالمخاطر المحتملة لاستخدام الكيماويات والإسعافات الأولية في حالة وقوع حادث، وأن يتم تدريب العالمين بالإنتاج على كيفية استخدام وتشغيل وتنظيف المعدات المستعملة في المصنع، مع تزويد المصنع بالمعدات السليمة وضرورة إجراء صيانة دورية لها.

وأشار البيان إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية المحددة من قبل السلطات المحلية، والالتزام باستخدام المواد الكيميائية الأقل خطورة إذا كان يوجد عدة مواد كيميائية، وإجراء الكشف الدوري على العاملين في المصنع، ووجود صيدلية خاصة في المصنع لأجراء الإسعافات الأولية إذا لزم الأمر.

وضمن الإجراءات أيضا توافر شروط الأمن الصناعي، والتي تشمل وجود طفايات حريق ومصادر مياه لإطفاء الحريق وجرادل معبئة بالرمال لاستخدامها في حال حدوث حريق وهاتف لأقرب نقطة إطفاء في المنطقة، وكذلك استخدام ملصقات واشارات السلامة والأمان.

وشددت الإجراءات على عدم الاكل او الشرب او التدخين في مناطق تواجد الكيماويات او التعامل معها، مع التزام العاملين باتباع العادات الصحية السليمة من الاغتسال الجيد بعد العمل وارتداء ملابس نظيفة وغسل الملابس الأخرى وغسل الملابس المستعملة جيدا يوميا، كذلك عدم غسل الملابس المستعملة الملوثة مع الملابس الأخرى وعدم ارتداء ملابس العمل في المنزل وكذلك عدم ترك الملابس الملوثة بالمنزل وعدم اخذ بقايا المبيدات الى المنزل.