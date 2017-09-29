الإسكان: غدًا آخر فرصة للتحويل للحاجزين بالإعلان الثامن للإسكان الاجتماعي "خارج الأولويات"

كتبت- ندى الخولي:

أعلن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن غدًا السبت، هو آخر فرصة للتحويل للحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء – الحمراء) الزائدين عن عدد الوحدات (ممن هم خارج الأولويات المقررة من خلال الوزارة)، إلى الأماكن المتوافر بها وحدات، وذلك نظراً لعدم توافر أراض تكفي لبناء وحدات سكنية تستوعب أعداد الحاجزين المنطبق عليهم الشروط.

وأكد مدبولي، في بيان اليوم الجمعة، حرص الوزارة على تحقيق رغبات المتقدمين للحجز والمنطبق عليهم الشروط بمشروع الإسكان الاجتماعي والحصول على وحداتهم، وفى الوقت نفسه تنفيذ تكليفات الرئيس باستيعاب جميع المتقدمين المنطبق عليهم الشروط، "ولكن نؤكد مرة أخرى، أنه واجهتنا عقبة توافر الأراضي المتاحة لبناء الوحدات السكنية المطلوبة لجميع الحاجزين فى بعض المناطق، وتواصلنا مع المحافظات أكثر من مرة، ولم يتم توفير الأراضى اللازمة لاستيعاب كل الحاجزين المنطبق عليهم الشروط، وبالتالى تم فتح باب التحويل لتوفير وحدات سكنية للجميع".

وقالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إنه سبق أن وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على السماح للحاجزين ممن هم خارج الأولوية المنطبق عليهم الشروط والمتقدمين على كل من مشروع 15 مايو وحلوان، ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ومركز مغاغة بمحافظة المنيا، ومدن ومراكز محافظة دمياط، ومحافظة كفر الشيخ بالإعلان الثامن (الكراسة الحمراء - الكراسة الزرقاء)، بالانتظار للمراحل التالية للمشروع لمن يرغب منهم، على أن يتم تسليمهم الوحدات في مدة تتراوح من سنة ونصف حتى سنتين، عقب استلام الوزارة للأراضى الجديدة التى سيتم البناء عليها، والتي ستوفرها المحافظات.

وأشارت عبد الحميد، إلى أنه صدر مؤخرًا قرار جمهوري بتخصيص نحو 6 آلاف فدان جديدة بمدينة 15 مايو، وسيتم البدء في بناء الوحدات السكنية المطلوبة بها، كما قامت كل من محافظات دمياط وكفر الشيخ والبحيرة (مدينة دمنهور) والمنيا (مركز مغاغة) بالموافقة على إتاحة قطع أراض جار معاينتها لبيان مدى صلاحيتها لإقامة وحدات الإسكان الاجتماعي عليها وفقاً للمواصفات المعتمدة في هذا الشأن.

وعن المناطق التي لا تتوافر بها وحدات تكفي لجميع من تنطبق عليهم الشروط، وتم فتح باب التحويل لغيرها لمن أولوياتهم متأخرة، أوضحت عبدالحميد، أن الحاجزين بمنطقتي حلوان، و15 مايو بمحافظة القاهرة، يمكنهم التحويل إلى مدينة 6 أكتوبر، أو الانتظار لحين تنفيذ الوحدات على الأراضي التي تم ضمها لمدينة 15 مايو.

والحاجزين بمنطقة مرغم قبلي بمحافظة الإسكندرية، يمكنهم التحويل إلى مدينة برج العرب الجديدة.

والحاجزين بمنطقتي جلبانة، والرياح بمحافظة الإسماعيلية، يمكنهم التحويل إلى مناطق: القنطرة شرق – فايد – القصاصين – التل الكبير.

والحاجزين بمنطقتي بهتيم، وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، يمكنهم التحويل إلى مدينة الخانكة.

والحاجزين بمناطق: ههيا – مشتول السوق – الزقازيق – بلبيس – كفر صقر، بمحافظة الشرقية، يمكنهم التحويل إلى مناطق: مدينة العاشر من رمضان – فاقوس – القرين – أولاد صقر.

والحاجزين بمناطق: المطرية – نبروه – السنبلاوين – طلخا – الكردي – الجمالية – أجا، بمحافظة الدقهلية، يمكنهم التحويل إلى مناطق: جمصة – بني عبيد – المنزلة.

والحاجزين بمنطقتي الباجور، والشهداء بمحافظة المنوفية، يمكنهم التحويل إلى مناطق: مركز السادات – قويسنا – أشمون – منوف – مدينة السادات.

والحاجزين بمناطق: شطا – عزب البرج – الزرقا – كفر البطيخ – كفر سعد، بمحافظة دمياط، يمكن لمن يرغب منهم التحويل إلى منطقتي جمصة، والركابية، أو الانتظار لحين تنفيذ الوحدات على الأراضي التي أتاحتها المحافظة.

والحاجزين بمناطق: بيلا – دسوق – كفر الشيخ، بمحافظة كفر الشيخ، يمكن لمن يرغب منهم التحويل إلى مناطق: بلطيم – مطوبس – الرياض – فوه – قلين – الحامول – برج البرلس، أو الانتظار لحين تنفيذ الوحدات على الأراضي التي أتاحتها المحافظة.

والحاجزين بمنطقتي المحلة، وقطور بمحافظة الغربية، يمكنهم التحويل إلى مناطق: طنطا – بسيون – سمنود – زفتي – كفر الزيات.

والحاجزين بمناطق: أبوحمص – الدلنجات – دمنهور – ادكو – النوبارية الجديدة بمحافظة البحيرة، يمكنهم التحويل إلى مناطق: حوش عيسي – الرحمانية – المحمودية – مركز بدر – كفر الدوار – وادي النطرون.

وبالنسبة للحاجزين بمنطقة دمنهور يمكن لمن يرغب منهم التحويل إلى المناطق المذكورة، أو الانتظار لحين تنفيذ الوحدات على الأراضي التي أتاحتها المحافظة.

والحاجزين بمناطق: حي الوراق – منشية البكاري – كرداسة – الواحات البحرية –أبوالنمرس – الباويطي – مركز الصف بمحافظة الجيزة، يمكنهم التحويل إلى مدينة 6 أكتوبر، وجرزا القطوري.

والحاجزين بمناطق: يوسف الصديق، ومركز الفيوم، وسنورس بمحافظة الفيوم، يمكنهم التحويل إلى مناطق: طامية – هوارة – دمشقين – شدموه – الفيوم الجديدة.

والحاجزين بمناطق: ناصر – سدس – اهناسيا – الواسطي بمحافظة بني سويف، يمكنهم التحويل إلى مدينة بني سويف، والفشن.

والحاجزين بمنطقة مغاغة بمحافظة المنيا، يمكن لمن يرغب منهم التحويل إلى مناطق: سمالوط – مطاي – مدينة المنيا الجديدة، أو الانتظار لحين تنفيذ الوحدات على الأراضي التي أتاحتها المحافظة.

والحاجزين بمنطقتي نصر النوبة، ودراو بمحافظة أسوان، يمكنهم التحويل إلى مناطق: إدفو – كوم أمبو – مدينة أسوان الجديدة.

والحاجزين بمنطقة طهطا بمحافظة سوهاج، يمكنهم التحويل إلى مدينة سوهاج الجديدة، والحاجزين بمركز قنا (الصالحية – الترامسة) بمحافظة قنا، يمكنهم التحويل إلى مدينة قنا الجديدة.

وقالت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري: من يرغب في التقدم لتعديل الرغبة عليه أن يقوم بملء إقرار مدون به المكان الذى تقدم للحجز به، والمكان الذي يرغب فى التحويل له، مرفقاً به صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من إيصال سداد مبلغ مقدم جدية الحجز وإرسالها بالبريد علي العنوان التالي لبنك التعمير والإسكان (عمارات جاردينيا – شارع الهرم – الجيزة)، مؤكدة أن من لهم أحقية التحويل هم فقط الحاجزون خارج الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء وفقاً للمعايير السابق نشرها في الإعلان الثامن، حيث تم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة للحاجزين خارج الأولوية لتحديد المدينة التي يمكن التحويل إليها، كما يمكن التأكد من أسمائهم من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقارى www.mff.gov.eg لتحديد أحقيتهم في التحويل وفي حالة عدم الرغبة في التحويل يعتبر ذلك عدولاً عن الاستمرار في الحجز، ويعتبر الحجز لاغيًا، وعليهم سحب المبالغ المُسددة لحساب الوحدة.