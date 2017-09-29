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"ديلر" روض الفرج.. هرب من 8 قضايا وسقط في المترو بسبب "تذكرة"

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مصراوي Masrawy

"ديلر" روض الفرج.. هرب من 8 قضايا وسقط في المترو بسبب "تذكرة"

11:10 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة مترو الأنفاق، القبض على عاطل هارب من 8 قضايا ومطلوب لتنفيذ أحكام بالحبس تصل لمدة 3 سنوات وذلك إثر اشتباه الخدمات الأمنية به عقب ضبطه بدون تذكرة مترو أثناء محاولة خروجه بمحطة مترو العتبة.

وضبط رجال المباحث "ب. ف. إ"، 28 سنة، بدون عمل، بمحطة مترو العتبة الجديدة، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 8 قضايا بمدد حبس مختلفة تتراوح ما بين "شهر الى 3 سنوات" ومحكوم عليه غيابياً بتهمة الاتجار في المخدرات بالسجن لمدة 3 سنوات.

أمر اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ الاجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، تمت إحالته إلى نيابة روض الفرج العامة للتحقيق.

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