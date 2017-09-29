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حركة المرور.. سيولة على كافة محاور القاهرة الكبرى

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مصراوي Masrawy

حركة المرور.. سيولة على كافة محاور القاهرة الكبرى

11:09 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

حركة المرور.. سيولة على كافة محاور القاهرة الكبرى

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية على طرق ومحاور القاهرة الكبرى، وانتظمت الخدمات المرورية المدعومة بأوناش وحملات لرصد مخالفات السائقين منذ السابعة صباحاً.
وفي القاهرة رصدت غرفة عمليات ادارة المرور معدلات سير منخفضة بكافة المحاور علي مستوى المدينة حيث أن مداخل ومخارج العاصمة تعمل بشكل جيد دون وجود أعطال أو مصادمات تعيق حركة السير.

وبدأت ادارة المرور في إغلاق جزئي لشارع أحمد تيسير بمدينة نصر تزامناً مع بدء شركة توزيع الكهرباء لتوصيل خط رئيسي لمبنى البنك المركزي.

وتسير كافة المحاور بصورة طبيعية فيما يوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة على حركة المرور - بحسب غرفة العمليات- والتي تم التعامل معها بمعرفة رجال الادارة العامة لمرور القاهرة.

ولم توجه إدارة المرور أي نصائح خاصة بتعديل خطوط السير أو التحركات في المحاور الرئيسية وخاصة بالمسطحات الأرضيّة.

وفي الجيزة لم تشهد أماكن التكدسات مثل شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشاع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة الى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي وشارع فيصل أي كثافات.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تعزيز خدماتها ونشرت الأوناش والحملات على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية و إلزام السائقين بقواعد و آداب المرور.

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