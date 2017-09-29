النيران تلتهم محتويات مخزن أخشاب في الشرقية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الجمعة، من إخماد حريق اندلع بمخزن أخشاب بطريق الحرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق بمخزن أخشاب بمركز أبو كبير.

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دفعت قوات الحماية المدنية بعددٍ من سيارات الإطفاء، وتم محاصرة ألسنة النيران، والسيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي.

أسفر الحريق عن تفحم كمية كبيرة من الأخشاب دون وقوع إصابات، وحُرر محضر بالواقعة، وانتدب رجال المعمل الجنائي؛ للوقوف على أسباب الحريق.