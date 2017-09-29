مقتل شرطي برصاص أولاد عمومته أثناء توجهه إلى عمله بسوهاج

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قُتل أمين شرطة بطلقات نارية بأماكن متفرقة بالجسم، صباح الجمعة، أثناء توجهه إلى عمله بقسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج؛ بسبب خصومة ثأرية، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى المركزي.

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تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، بلاغًا بمقتل أمين شرطة أشرف محمود علي محمود 32 سنة، أثناء استقلاله دراجته البخارية بمدخل جرجا متوجهًا إلى عمله.



شقيقه "ناصر"، 40 سنة، اتهم كلاً من: "محمود م."، وشقيقه "أحمد م."، بإطلاق النار على شقيقه؛ بسبب وجود خلافات ثأرية بين العائلتين تعود إلى عام 2015.



يشار إلي أن الطرفين أبناء عمومة، وتم إجراء جلسة صلح بينهما في 3 يوليو 2016، قبل أن تسبب خلافات المصاهرة في تجددها. وكُلفت إدارة البحث الجنائي بضبط مرتكبي الواقعة والسلاح المستخدم، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.