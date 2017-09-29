الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا.. والقاهرة تسجل 30 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 30 درجة، والصغرى 22، والإسكندرية 28 والصغرى 21، ومطروح 28 العظمى و20 الصغرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 30

وسط الدلتا 22 30

الإسكندرية 21 28

بلطيم 21 28

مطروح 20 28

السلوم 18 30

سيوة 22 33

بورسعيد 23 29

دمياط 22 29

العريش 18 29

رفح 18 28

الإسماعيلية 20 31

السويس 21 31

رأس سدر 20 30

نخل 16 28

نويبع 24 30

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مرسى علم 24 32

الفيوم 21 31

بنى سويف 21 31

المنيا 21 31

أسيوط 20 31

سوهاج 22 33

قنا 22 35

الأقصر 23 36

أسوان 26 37

أبوسمبل 25 37

الوادى الجديد 24 36

شلاتين 25 35

أبورماد 26 34

رأس حدربة 26 34

حلايب 27 33