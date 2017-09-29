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السيطرة على حريق مخزن أخشاب بالشرقية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق مخزن أخشاب بالشرقية

11:00 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

السيطرة على حريق مخزن أخشاب بالشرقية

ارشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق بمخزن أخشاب بدائرة مركز أبو كبير.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب حريق بمخزن أخشاب بطريق "الحرية" بدائرة مركز أبو كبير.

بالانتقال والفحص، تم السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي، فيما تبين أن النيران التهمت كمية كبيرة من الأخشاب دون وقوع إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار انتداب معمل الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق.

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