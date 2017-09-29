الوكالة الدولية للطاقة: التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية تمثل تهديدا جديدا

سول- (د ب أ):

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، اليوم الجمعة، إن التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية برهنت على أن بيونجيانج أحرزت تقدما مهما في برنامجها النووي وأن ذلك يمثل مستوى جديدأ للتهديد للمجتمع الدولي.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن أمانو قوله للصحفيين في العاصمة الكورية الجنوبية سول، "ليس لدينا القدرة لنقرر ما إذا كانت قنبلة هيدروجينية أم لا، إلا أنه من الواضح أن القوة التفجيرية الناجمة عن (التجربة الأخيرة أكبر من التجارب السابقة)"، موضحا أن ذلك يعني أن "كوريا الشمالية أحرزت تقدما سريعا جدا، وأنه بالجمع مع عناصر أخرى، فإن ذلك يمثل تهديدا جديدا وهو تهديد عالمي".

وشدد على أنه من أجل معالجة التهديد "الخطير" فإنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتحد.

وقال إنه يتعين إيجاد الحلول النهائية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلا أن الوكالة ترغب في لعب دور عندما تسمح لنا التطورات السياسية بذلك.

وأضاف، إنه في الوقت الحالي، فإن الوكالة تراقب البرنامج النووي لكوريا الشمالية وتقدم معلومات للمجتمع الدولي من دون دخول مباشر للدولة.

يذكر أن أماندو يقوم حاليا بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى كوريا الجنوبية لمناقشة القضية الكورية الشمالية وتعاون منظمته مع سول.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية عقب تجربتها النووية السادسة والأكثر قوة في الثالث من الشهر الجاري.