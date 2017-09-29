دراسة سويسرية تكشف فوائد جديدة للرضاعة الطبيعية

كتب- أحمد عصام روّاي:

أظهرت دراسة سويسرية نُشرت في المؤتمر العالمي للجمعية الأوروبية للأمراض التنفسية في "لندن" تأثير الرضاعة الطبيعية الإيجابي على الأطفال المعرضين للإصابة بالربو.

إذ خفضت الرضاعة الطبيعية نسب الإصابة بأعراض الربو بـ27% لدى الأطفال ذوي الاستعداد الجيني للإصابة بالمرض.

وأكدت الدراسة أن تلك النسبة تزيد في حالة عدم حصول الطفل على ما يكفيه من لبن الأم.

وأثبتت الدراسات أثر الرضاعة الطبيعية الإيجابي على تحسين الوظائف المناعية لدى الأطفال الرضع، كما تقيهم من القيء والإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي ومرض السكري بعد البلوغ.

جاءت تلك الدراسة في إطار الدراسات التي يهتم بها علم الجينات من أجل فهم تأثير العوامل البيئية والتربوية على ظهور أعراض الجينات على الفرد.

ومن المتوقع تكرار تلك الأنواع من الدراسات على أمراض مرتبطة بالجينات في أماكن مختلفة من العالم، من أجل التعرف على تأثير الظروف البيئية المتباينة على جينات الأعراق المختلفة وما يرتبط بها من أمراض.