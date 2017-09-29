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السكتة الدماغية تهدد الأطفال أيضا

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مصراوي Masrawy

السكتة الدماغية تهدد الأطفال أيضا

10:01 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

السكتة الدماغية تهدد الأطفال أيضا

السكتة الدماغية تهدد الأطفال أيضا

(د ب أ) -

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن السكتة الدماغية لا تُصيب كبار السن فقط، بل يمكن أيضا أن تهدد الشباب والأطفال وحتى الرضع في حالات نادرة.

وأوضحت أن السكتة الدماغية لدى الأطفال غالبا ما تكون مترتبة على مرض مزمن، مثل قصور القلب، ولكنها يمكن أن تهاجم الأصحاء أيضا.

وتتمثل أعراض السكتة الدماغية في الشلل النصفي - في الوجه مثلا - والتشنجات وضعف العضلات، بالإضافة إلى صعوبات الكلام والمشي والصداع المستمر والغثيان والتقيؤ.

وفي حال ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استدعاء الإسعاف على وجه السرعة؛ لأن كل دقيقة لها ثمنها.

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مصراوي Masrawy

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