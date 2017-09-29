الرباعية الدولية تشيد بجهود مصر من أجل تولي السلطة الفلسطينية مسئولياتها في غزة

نيويورك- أ ش أ:

رحبت المجموعة الرباعية للشرق الأوسط المكونة من الاتحاد الروسي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالجهود التي تبذلها مصر لتهيئة الظروف التي تتيح للسلطة الفلسطينية تولي مسئولياتها في غزة.

وعبر ممثلو الرباعية في بيان مشترك، أمس الخميس، عن استعدادهم التام للتواصل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمنطقة دعما لهذه العملية، وحث الطرفين على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.

وقالت الرباعية "ذلك سييسر رفع إغلاق المعابر، والتصدي في الوقت نفسه للتخوفات الأمنية لإسرائيل، وإطلاق العنان للدعم الدولي الهادف لنمو غزة واستقرارها وازدهارها، وهو أمر بالغ الأهمية للجهود الرامية من أجل الوصول لسلام دائم".​