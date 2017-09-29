العراق: مقتل 45 عنصرا من داعش في قصف للتحالف الدولي بمحافظة هيت

بغداد- أ ش أ:

صرح قائد الفرقة السابعة بالجيش العراقي اللواء الركن نومان عبد الزوبعي بأن 45 عنصرا من تنظيم "داعش" قتلوا كما تم ستة عجلات في قصف للتحالف الدولي جنوب كبيسة بمحافظة هيت .

وقال الزوبعي في تصريح لقناة "السومرية" الإخبارية اليوم -الجمعة- إن "طيران التحالف الدولي تمكن من قصف رتل لعجلات تنظيم داعش في صحراء جنوب كبيسة- 40 كيلومترا جنوب مدينة هيت، 70كم غرب الرمادي".

وأضاف الزوبعي أن القصف أسفر عن مقتل 45 عنصرا من داعش وتدمير ستة عجلات للتنظيم"، مشيرا الى أن التنظيم الإرهابي كان يريد التعرض على المناطق الأمنة بالأنبار وتم إفشال مخططاته .

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر تسيطر على ناحية كبيسه بالأنبار فيما تصد القوات الأمنية فيها بين الحين والأخر لهجمات من قبل "داعش" وتوقع خسائر بين صفوف التنظيم المهاجمين.