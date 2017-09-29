وزير الصحة الأمريكي يعتذر عن رحلات جوية خاصة قام بها على حساب دافعي الضرائب

واشنطن- أ ش أ:

قدم وزير الصحة الأمريكي توم برايس اعتذاره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رحلات جوية خاصة قام بها على حساب دافعي الضرائب، معربا عن أمله في إعادة الثقة.

وقال برايس في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، "إنه تحدث مع الرئيس ترامب بشأن هذه الرحلات"، مضيفا "لم يكن سعيدا بما حدث. أتطلع لاستعادة ثقة الأمريكيين والإدارة والرئيس بي".

وأوضح أنه سيدفع ما يقرب من 52 ألف دولارا تعويضا عن هذه الرحلات، لافتا إلى أنه لم يسبق لأي وزير من قبل القيام بذلك، أنه لن يسافر على متن أي طائرة خاصة بصفته وزير الصحة.

وكان الرئيس ترامب قد أعرب مؤخرا عن عدم سعادته بالرحلات الخاصة التي قام بها برايس، مؤكدا أنه سينظر في هذا الأمر، فيما فتحت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب تحقيقا في الرحلات الجوية التي قام بها مسؤولو البيت الأبيض و24 وزارة ووكالة فيدرالية وطلبت من الإدارة توفير المعلومات في هذا الصدد بحلول 10 أكتوبر المقبل.