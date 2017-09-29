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بالصور.. ضبط مستحضرات تجميل بـ700 ألف جنيه مع راكب في مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط مستحضرات تجميل بـ700 ألف جنيه مع راكب في مطار القاهرة

09:33 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

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كتب- طه عبيد:
تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل، مع راكب لدي إنهاء إجراءات وصوله قادما من ، بالمخالفة لقانون الصيدلة بهدف التهريب من دفع الرسوم الجمركية.

صرحت مصادر جمركية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة السعودية القادمة من جدة، اشتبة محمد الهادى مامور اللجنة الجمركية، في راكب مصري الجنسية، وبالعرض علي أحمد سعد مدير الجمرك، قرر تمرير حقائبه علي جهاز الكشف بالأشعة تحت إشراف هاني مصطفي مأمور جهاز الكشف بألاشعة "X-ray" وتم تأييد الإشتباه، وقام محمد أمين وبسمة شلبي مأمورا الجمارك بتفتيشه، عثر معه علي كمية كبيرة من مستحضرات التجميل تقدر بـ 700 الف جنية مصري.

أمر عبد الحكيم محمد رئيس الوردية، بتحرير محضر للراكب بعد العرض علي سامى عبدالرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.​

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