بالصور..تزايد أعداد المتظاهرين أمام ديوان عام محافظة المنوفية

تزايدت منذ قليل أعداد المتظاهرين أمام ديوان عام محافظة المنوفية، وذلك بعد قدوم أكثر من مسيرة من قرى دمليج وبهواش وسدود ومنشأة سلطان وشبرا باص وقرى أخرى عديدة، وذلك للمشاركة فى مليونية لا للإرهاب حاملين لافتات الجيش والشعب والشرطة وصور السيسى مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ومرددين هتافات الجيش والشعب أيد واحدة- الشعب يريد إعدام المعزول- انزل يا سيسى خلصنا من الإرهاب، كما انتشرت عدد من قوات الصاعقة وسط المتظاهرين لحمايتهم، وأكد أحدهم أنهم حضروا لطمأنة المتظاهرين، كما تصدرت صور الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات والفريق عبد الفتاح السيسى المشهد فى المنوفية.

فى الوقت نفسه عززت قوات الأمن من تواجدها برئاسة الرائد محمد أبو العزم حول محيط ديوان عام المحافظة لحماية المتظاهرين وكذلك حماية المنشآت العامة.

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