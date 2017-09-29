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المرصد السوري: مقتل 52 عنصرا من القوات السورية في معارك مع المعارضة بريف دمشق

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مصراوي Masrawy

المرصد السوري: مقتل 52 عنصرا من القوات السورية في معارك مع المعارضة بريف دمشق

09:30 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

المرصد السوري: مقتل 52 عنصرا من القوات السورية في معارك مع المعارضة بريف دمشق

الجيش السوري

لندن- أ ش أ:

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 52 عنصرا من قوات الجيش السوري وحلفائه في معارك مع مسلحي المعارضة في غوطة دمشق الشرقية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - "إن ما يعرف باسم فصيل (فيلق الرحمن) أحد أهم الفصائل الناشطة في ريف دمشق وحي جوبر تمكن من إفشال هجوم للقوات السورية على المنطقة وتفجير العديد من المواقع التي تقدم إليها".

وفي دير الزور، أفاد المرصد أيضا باندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات السورية وتنظيم داعش على عدة محاور، تمدت من ريف دير الزور الغربي، إلى مدينة السخنة على الحدود الإدارية بين محافظتي دير الزور وحمص.

وقال المرصد "إن التنظيم تمكن من السيطرة على جبل يطل على بلدة السخنة، وأنه وصل إلى طريق رئيسي يربط دمشق بدير الزور وسط قصف جوي عنيف لوقف تقدمه في المنطقة".

وكانت مصادر محلية سورية قد أفادت أمس بمقتل 45 جنديا من قوات الجيش السوري في انفجار أبنية مفخخة من قبل فيلق الرحمن والفصائل المسلحة الأخرى في عين ترما بريف دمشق.​

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