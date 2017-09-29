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رئيس مكتب المستشارية الألمانية لا يستبعد امتداد المفاوضات بشأن تشكيل الائتلاف الجديد حتى 2018

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مصراوي Masrawy

رئيس مكتب المستشارية الألمانية لا يستبعد امتداد المفاوضات بشأن تشكيل الائتلاف الجديد حتى 2018

09:39 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

رئيس مكتب المستشارية الألمانية لا يستبعد امتداد المفاوضات بشأن تشكيل الائتلاف الجديد حتى 2018

بيتر ألتماير

برلين- (د ب أ):
لا يستبعد رئيس مكتب المستشارية الألمانية بيتر ألتماير أن تمتد المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا حتى العام المقبل.

وقال ألتماير في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية في عددها المقرر صدوره غدا السبت إن مفاوضات الائتلاف الحاكم التي جرت عقب الانتخابات البرلمانية عام 2013 امتدت حتى فترة عيد الميلاد (الكريسماس)، وأضاف: "أتمنى أن يجرى تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد خلال ذلك الموعد أيضا، لكن المهم هو المضمون وليس الموعد".

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحالي يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وكانت المستشارة ميركل ردت عقب الانتخابات على سؤال حول ما إذا كانت متفائلة بشأن إمكانية تشكيل حكومة مستقرة بحلول الكريسماس قائلة: "أنا متفائلة دائما بوجه عام".

وحذر ألتماير كافة الأحزاب من الدخول إلى مفاوضات الائتلاف بشروط مسبقة، وقال: "نوصي كافة الأحزاب بعدم خوض مفاوضات ائتلاف مبكرة".

وبحسب تقرير صحفي، من المنتظر أن يتولى ألتماير منصب وزير المالية الألماني لفترة مؤقتة.

وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة أن ألتماير، المقرب من المستشارة ميركل، سيتولى هذا المنصب عقب خروج الوزير الحالي فولفجانج شويبله.

تجدر الإشارة إلى أن الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي تعتزم ترشيح شويبله لتولي منصب رئيس البرلمان الألماني (بوندستاج) في 17 أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن يُجرى انتخاب شويبله رسميا لمنصب رئيس البرلمان في 24 أكتوبر المقبل.

وذكرت "زود دويتشه تسايتونج" أنه نظرا لضرورة التنسيق الوثيق بين مكتب المستشارية ووزارة المالية، وقع الاختيار على ألتماير لتولي منصب وزير المالية بصفة مؤقتة إلى جانب منصبه كرئيس لمكتب المستشارية في ظل توقعات بأن تستغرق مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية جديدة فترة طويلة.​

 

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