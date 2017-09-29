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إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا في تدافع بالقرب من محطة سكة حديد مومباي

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مصراوي Masrawy

إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا في تدافع بالقرب من محطة سكة حديد مومباي

09:37 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا في تدافع بالقرب من محطة سكة حديد مومباي

الشرطة الهندية

نيودلهي- (د ب أ):
ذكر مسؤولون أن ما لا يقل عن 30 شخصا أصيبوا ،اليوم الجمعة، خلال تدافع على جسر بالقرب من محطة للسكك الحديدية في مدينة مومباي العاصمة المالية للهند.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية رافيندر بهاكار إن عددا من الاشخاص احتموا في جسر للمشاة بالقرب من محطة سكة حديد إلفينستون.

وتابع ان "حالة تشبه التدافع تطورت، ما أدى إلى إصابة أكثر من 30 شخصا".

وأظهرت صور جرحى على الأرض ،و يحاول السكان المحليون اسعافهم.

وقالت الشرطة إن 20 شخصا اصيبوا بإصابات خطيرة.

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مصراوي Masrawy

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