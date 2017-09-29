سوريا:التحالف الدولي يشن 35 غارة جوية على مواقع داعش في الرقة

واشنطن- أ ش أ:

أعلن الجيش الأمريكي أن طائرات التحالف الدولي شنت أكثر من 35 غارة جوية على مواقع تنظيم " داعش " في مدينة الرقة السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الجمعة، أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من استعادة السيطرة على قرية (رقة السمرة) شرقي المدينة من مسلحين، مشيرة إلى استمرار الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في وسط المدينة

وأضافت أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من طرد مسلحي داعش من بلدة السور شمال شرقي مدينة دير الزور، وأنها تجري عملية تمشيط للبحث عن بعض جيوب التنظيم في البلدة، لافتة إلى أنها تمكنت من تحرير عدد من القرى في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، رغم الهجمات العنيفة التي شنها التنظيم بالمفخخات على المنطقة لوقف تقدمها.