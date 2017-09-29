الجيش التركي يهاجم اهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
الجيش التركي يهاجم اهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
09:29 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017
الجيش التركي
أنقرة- (د ب ا):
أعلنت رئاسة الأركان التركية، اليوم الجمعة، أن قواتها الجويّة تمكّنت في غارات شنتها على شمالي العراق من تدمير مخازن أسلحة وتحصينات تابعة لمنظمة "بي كيه كيه " الإرهابية، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني .
وقالت هيئة الأركان التركية، في بيان، إن مقاتلاتها الحربية شنّت غارات جوية على مواقع المنظمة" الإرهابية" في منطقتي "الزاب" و"أفشين- باسيان" شمالي العراق، الليلة الماضية،بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية .
وأشار البيان إلى أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وتحصينات تابعة لـ"إرهابيي بي كيه كيه " في المنطقتين المذكورتين.
يذكر أن الجيش التركي يشن هجمات ضد حزب العمال الكردستاني في جنوب وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق ردا على هجمات الحزب على قوات الأمن التركية.
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