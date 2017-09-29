الجيش الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

تل ابيب- (د.ب.أ):

اعتقل الجيش الإسرائيلي، وحرس الحدود، والشرطة الإسرائيلية تسعة فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أنه يشتبه في تورط خمسة من المطلوبين في في أنشطة" إرهابية" شعبية واضطرابات عنيفة ضد مدنيين وجنود.

من جهة أخرى ، ذكرت صحيفة"يديعوت احرونوت" أن قوات الجيش الإسرائيلي اوقفت "خلية إرهابية" وضعت عبوة ناسفة على طريق بالقرب من مستوطنة مجدال أوز بالضفة الغربية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن أفراد الخلية نقلوا إلى جهات التحقيق لاستجوابهم.

ولم يقدم المتحدث مزيدا من التفاصيل في هذا الصدد.

من جهتها، ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم الجمعة، أن قوات "الاحتلال" الإسرائيلي القت القبض في حملة اعتقالات واسعة ليلة أمس على 11فلسطينيافي بلدة يعبد جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية بعد ساعات من ادعائها إلقاء شبان عبوة ناسفة محلية الصنع على برج مستوطنة دوتان المقامة على أراضي البلدة.

وقالت مصادر محلية لـ"صفا" أن عمليات تمشيط واسعة تمت في المنطقة الواقعة بين يعبد وبرج مستوطنة دوتان والذي سبق وتعرض لإلقاء عبوات ناسفة وإطلاق نار عدة مرات.

يذكر ان القوات الاسرائيلية تقتحم بصورة شبه يومية مناطق الضفة الغربية بحثا عما تصفهم بالمطلوبين لاجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم في الإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب.