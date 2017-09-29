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الشرطة الألمانية تتلقى أكثر من 650 مكالمة عقب العثور على مواد غذائية مسممة جنوبي البلاد

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مصراوي Masrawy

الشرطة الألمانية تتلقى أكثر من 650 مكالمة عقب العثور على مواد غذائية مسممة جنوبي البلاد

09:26 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

الشرطة الألمانية تتلقى أكثر من 650 مكالمة عقب العثور على مواد غذائية مسممة جنوبي البلاد

الشرطة الألمانية

كوستانتس- (د ب أ):
عقب العثور على مواد غذائية مسممة جنوبي ألمانيا، تلقت الشرطة الألمانية أكثر من 650 مكالمة من مواطنين لاستطلاع الوضع.

وكان مجهول هدد بتسميم منتجات الشركات الكبرى في إنتاج المواد الغذائية في ألمانيا إن لم تدفع هذه الشركات له مبالغ تصل إلى عشرات ملايين اليورو.

ونشرت الشرطة أمس الخميس صورا تبين المشتبه به، ودعت المواطنين إلى تقديم المساعدة في القبض عليه.

وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الشرطة تلقت حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة اتصالات من مواطنين للاستعلام عن الوضع، مضيفا أن بعض المواطنين أفادوا بأدلة قد تقود إلى المبتز.

وقال المتحدث: "تقييم المكالمات مستمر، والزملاء يعملون على فحص الأدلة دون انقطاع".

وعثر المحققون على خمس زجاجات من غذاء الأطفال مسممة في مدينة فريدريشسهافن الواقعة على بحيرة كونستانتس.

وقال المحققون إن المبتز المجهول هدد أيضا بتسميم منتجات غذائية أخرى إن لم يحصل على هذه الأموال.

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