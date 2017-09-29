وزيرا الأوقاف وشئون مجلس النواب يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الوادي المقدس بسانت كاترين

كتب - محمود مصطفى:

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، صلاة الجمعة بمسجد الوادي المقدس بسانت كاترين.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بعنوان "الإسلام دين الإنسانية"، وسيحضر الصلاة الوفود المشاركة في مؤتمر السياحة الدينية بسانت كاترين، ملتقى الأديان السماوية.

ويعقب صلاة الجمعة، جولة سياحية بدير سانت كاترين وجبل موسى وبعض المزارات الدينية بمدينة سانت كاترين.