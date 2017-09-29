أخبار عاجلة

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
الاتحاد الأوروبي: الإفراج عن الناشطين في تركيا خطوة مشجعة -
المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بفتح متاجر تل أبيب أيام السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

انتفاخ البطن.. كم مرة في اليوم يعتبر خروج الريح أمرا طبيعيا؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انتفاخ البطن.. كم مرة في اليوم يعتبر خروج الريح أمرا طبيعيا؟

09:00 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

انتفاخ البطن.. كم مرة في اليوم يعتبر خروج الريح أمرا طبيعيا؟

انتفاخ البطن.. كم مرة في اليوم يعتبر خروج الريح أم

من وجهة نظر طبية، يعتبر خروج الريح شيئاً عادياً، لكن إذا زاد ذلك عن الحد، يُصبح مسألة تدعو إلى القلق. فمتى يصبح خروج الريح خارجاً عن المألوف؟ وما هي الأسباب التي تجعل بعض الأشخاص يعانون من هذا المشكل؟

يعتبر خروج الغازات حالة طبيعية، إذ يحدث ذلك نتيجة هضم الطعام وابتلاع كمية من الهواء خلال اليوم عند تناول الطعام أو شرب المياه. فعند الانتهاء من الأكل وبدء عملية الهضم تنتج البكتيريا المتواجدة في الأمعاء الهيدروجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون والميثان. وتصطدم هذه الغازات بالهواء، ليبدأ صعود هذا الخليط نحو الخارج على شكل خروج ريح.

وتقول داغمار ماينتس، الطبيبة المختصة في الجهاز الهضمي، في مقابلة مع موقع "تي أونلاين" الألماني إنه "في العادة يتم خروج الريح من ثمانية إلى 10 مرات في اليوم". وتابعت الطبيبة الألمانية "خروج الريح مع إحداث صوت أو دون إحداثه وبوجود رائحة أو بدون يرتبط بنوع الأكل الذي تم تناوله".

لكن إذا تجاوز خروج الريح معدل 20 مرة في اليوم، فإنه في هذه الحالة ينصح بمراجعة الطبيب. وبحسب ما نقل موقع "تي أونلاين" الألماني، فإن تجمع الغازات في الجهاز الهضمي قد يؤدي على الضغط على الحجاب الحاجز مما يهدد بالإصابة بمشاكل في القلب.

وبحسب موقع "أبوتيكن أومشاو" الألماني، فإن هناك عدة أسباب تؤدي إلى انتفاخ البطن والمعاناة من خروج الريح بشكل يفوت المألوف، من بينها المبالغة في تناول أطعمة غنية بالألياف وكذلك تناول المياه والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى الإصابة بأحد أنواع الحساسية مثل حساسية سكر الفاكهة (فركتوز) أو سكر الحليب (لاكتوز) أو حساسية القمح (السيلياك).

هذا المحتوى من

DW-world

إعلان

إعلان

51d719e3a9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل

مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته

مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته

وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط

محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور)

محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور)