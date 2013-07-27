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صحة الإسكندرية: ارتفاع ضحايا القائد إبراهيم إلى 7 قتلى و165 مصابا

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صحة الإسكندرية: ارتفاع ضحايا القائد إبراهيم إلى 7 قتلى و165 مصابا صحة الإسكندرية: ارتفاع ضحايا القائد إبراهيم إلى 7 قتلى و165 مصابا

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية عن ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات القائد إبراهيم إلى 7 قتلى، بعد مصرع طفل بطلق نارى بالإضافة إلى إصابة 165 مصابا بخرطوش، وإصابات متفرقة .

وأسماء المتوفين هم: مصطفى جلال من منطقة سيدى بشر 26 سنة بمستشفى السلامة و محمد عبد العاطى مبروك من المحمودية بالبحيرة 50 سنة بالمستشفى الميرى، وأبو بكر يسرى ياقوت مطروح 25 سنة المستشفى الميرى، والسيد رجب محمد السيد من منطقة كرموز 35 سنة المستشفى الميرى، وسعيد فوزى محمد إبراهيم من منطقة العصافرة بحرى المستشفى الميرى، ومحمد حسن الإبراشى 50 سنة المستشفى الميرى، ويوسف عبد القادر خفاجى المستشفى الميرى.

يذكر أن الطفل المتوفى يبلغ من العمر 12 سنة وهو نجل أمين حزب الحرية والعدالة بدائرة المنتزه بالإسكندرية .
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