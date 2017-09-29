قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون مستقبل أوروبا على الساحة الرقمية

تالين- (د ب أ):

من المقرر أن يجتمع زعماء الدول الاعضاء بالاتحاد الأوروبي في تالين اليوم الجمعة، لبحث مستقبل أوروبا على الساحة الرقمية وكيفية ضمان أن تظل الكتلة قادرة على المنافسة عالميا وسط التقدم التكنولوجي المتواصل.

ونظمت استونيا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، الاجتماع لجذب الانتباه الى التباطؤ المحتمل في جهود الرقمنة في أوروبا - في القطاعين العام والخاص - ورسم مستقبل متقدم رقميا للاتحاد الاوروبي.

وقال رئيس وزراء استونيا، جوري راتاس، قبل القمة "إن هناك الكثير من الممكن كسبه عن طريقة الحياة الرقمية إذا فعلنا ذلك بالطريقة الصحيحة".

وأضاف راتاس "يمكن للجميع الاستفادة من الثورة الرقمية: أعني القطاع العام، وكذلك القطاع الخاص، والشركات، ولكن قبل كل شيء.. شعبنا وأطفالنا".

يذكر أن استونيا، أحد دول البلطيق الصغيرة، رائدة في التحول الرقمي، وأصبحت في عام 2005 أول دولة في العالم تسمح لمواطنيها بالتصويت على الانترنت. كما يتم التعامل مع القضايا الإدارية، مثل تسجيل السيارات، عبر الإنترنت.