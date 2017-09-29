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العبادي يعلن انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير الحويجة والمناطق المحيطة بها من داعش

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مصراوي Masrawy

العبادي يعلن انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير الحويجة والمناطق المحيطة بها من داعش

08:58 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

العبادي يعلن انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير الحويجة والمناطق المحيطة بها من داعش

بغداد- أ ش أ:

أعلن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، اليوم الجمعة، عن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة والمناطق المحطية بها الى غرب كركوك، مؤكدا أن القضاء على التنظيم "داعش" بات قريبا جدا. 

وقال العبادي - في بيان أودرته القناة ( العراقية ) - "على بركة الله وبهمة أبطالنا المقاتلين الذين يسطرون أروع ملاحم النصر والتضحية نعلن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة وجميع المناطق المحيطة بها إلى غرب كركوك، وكما وعدنا أبناء بلدنا بأننا ماضون بتحرير كل شبر من أرض العراق وسحق عصابات داعش الإرهابية والقضاء عليهم فإننا على موعد مع نصر جديد لتحرير أبناء هذه المناطق من هؤلاء المجرمين".

وتابع البيان قائلا: "لقد انطلق أبناؤكم الغيارى من جميع الصنوف والتشكيلات، فجر اليوم، وهم يحملون راية النصر للعراق، وسيسجل التاريخ بأحرف من ذهب ما أثرهم وتضحياتهم وانتصاراتهم التي أبهروا العالم بها ، فتحيا لهؤلاء الأبطال ومستمرون من أجل مواطنينا وبلدنا ، فنهاية عصابات داعش باتت قريبة جدا".

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مصراوي Masrawy

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