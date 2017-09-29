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الحكم بالإعدام على رئيس شركة نفط سابق في فيتنام بعد إدانته بالاحتيال

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مصراوي Masrawy

الحكم بالإعدام على رئيس شركة نفط سابق في فيتنام بعد إدانته بالاحتيال

08:40 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

الحكم بالإعدام على رئيس شركة نفط سابق في فيتنام بعد إدانته بالاحتيال

هانوي- (د ب أ):

أفادت تقارير إعلامية رسمية في فيتنام بأن حكما بالاعدام صدر بحق رئيس شركة نفط حكومية سابق في البلاد بعد إدانته بالاحتيال.

وذكر الموقع الإخباري "في إن إكسبريس" أن محكمة في هانوي قضت بإعدام المتهم نجوين زوان سون الذي كان يرأس مجلس إدارة شركة بترو فيتنام عامي 2014 و2015 بعدما أدين بسرقة 6ر13 مليون دولار من مصرف "أوشن بنك" الذي تملكه شركة بترو فيتنام جزئيا.

كما قضت المحكمة بعقوبة السجن مدى الحياة على الرئيس السابق للبنك ويدعى ها فان ثام بعد إدانته بتهمة مخالفة قواعد الاقراض والإدارة الاقتصادية. وثبت أنه كان يقدم بشكل غير قانوني فوائد إيداع مرتفعة لعملائه المفضلين بما في ذلك شركة بترو فيتنام.

واتهم الرئيس السابق للبنك بالتسبب في خسائر تبلغ قيمتها حوالي 4ر70 مليون دولار بسبب ارتكاب هذه المخالفات.

وتضم قضية "أوشن بنك" 51 متهما آخرين، وتعتبر من أكبر قضايا الفساد في المجال الاقتصادي في تاريخ فيتنام.

وتعرضت شركة بترو فيتنام لسلسلة من فضائح الفساد خلال السنوات الأخيرة.

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مصراوي Masrawy

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