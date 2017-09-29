"تويتر" تحدد أكثر من 200 حساب على صلة بتأثير روسيا في الانتخابات الأمريكية

واشنطن- (د ب أ):

ذكرت شركة "تويتر" القائمة على إدارة موقع التواصل الاجتماعي الشهير أنها حددت وحجبت 201 حساب على صلة بروسيا وترتبط بنشر معلومات كاذبة أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان إنها نظرت في نحو 450 حسابا مشتركا مع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن أجرت الشبكة الاجتماعية تحقيقا مماثلا.

وأشارت شركة تويتر إلى إجراء تحقيق خلف أبواب مغلقة في لجنة استخباراتية بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس، غير أن عضوي اللجنة آدم شيف ومارك وارنر قالا إنهما يشعران بخيبة أمل في الاجتماع.

وصرح السيناتور الديمقراطي مارك وارنر بعد ذلك بقوله "بصراحة لا أعتقد انهم يدركون مدى خطورة هذه المشكلة".

وحددت تويتر 274 ألف دولار في شكل إعلانات اشترتها قناة "روسيا اليوم"، "التي لها صلات قوية مع الحكومة الروسية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال فيسبوك إنه باع مساحات إعلانية بقيمة 100 ألف دولار تم شراؤها في روسيا بهدف التأثير على السياسة الأمريكية.