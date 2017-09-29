تيلرسون يبحث في الصين تهديدات كوريا الشمالية والترتيب لزيارة ترامب

بكين- (د ب أ):

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون زيارته الرسمية الثانية إلى بكين اليوم الجمعة، وسيبحث خلالها التهديد النووي لكوريا الشمالية والتجارة بين الولايات المتحدة والصين علاوة على الإعداد للزيارة القادمة للرئيس دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يصل تيلرسون إلى بكين اليوم الجمعة وسيلتقي مسؤولين كبار غدا السبت.