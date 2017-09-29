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تيلرسون يبحث في الصين تهديدات كوريا الشمالية والترتيب لزيارة ترامب

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مصراوي Masrawy

تيلرسون يبحث في الصين تهديدات والترتيب لزيارة

08:34 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

تيلرسون يبحث في الصين تهديدات كوريا الشمالية والترتيب لزيارة ترامب

بكين- (د ب أ):

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون زيارته الرسمية الثانية إلى بكين اليوم الجمعة، وسيبحث خلالها التهديد النووي لكوريا الشمالية والتجارة بين الولايات المتحدة والصين علاوة على الإعداد للزيارة القادمة للرئيس دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يصل تيلرسون إلى بكين اليوم الجمعة وسيلتقي مسؤولين كبار غدا السبت.

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