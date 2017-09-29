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«مجانا».. إجراء جراحات العيون لغير القادرين في القليوبية

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«مجانا».. إجراء جراحات العيون لغير القادرين في القليوبية «مجانا».. إجراء جراحات العيون لغير القادرين في القليوبية

التحرير

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أعلن الدكتور محمد الظاهر مدير مستشفى رمد بنها والمشرف العام على أقسام العيون بمستشفيات القليوبية، عن تجميع الحالات الحرجة من المستشفيات العامة والخاصة، لإجراء عمليات مثل الانفصال الشبكى وحقن دوائى الشبكية وحقن الجسم الزجاجي والحول وارتخاء الجفون، وغيرها من العمليات لغير القادرين "مجانا" بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وطالب مدير رمد بنها، من المرضى الذين لديهم تقارير لإجراء عمليات من هذا النوع ويريدون عمل تقرير لحالتهم، سرعة التوجه بأوراقهم مع بطاقة الرقم القومى لتسجيل أسمائهم وفحص حالتهم المرضية والاجتماعية.

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وطالب الظاهر، من جميع الأطباء إرسال الحالات المسجلة لديهم على مستشفى رمد بنها، الخميس القادم، على أن يحمل كل مريض خطاب مدون به اسمه، وسنه، وحالته المرضية، ونوع العملية حتى يتسنى للمستشفى تجميع الحالات واتخاذ اللازم بشأنها.

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التحرير

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