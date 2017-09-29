بعد «مصارعة المحترفين في الأرياف».. الشرقية تحتضن مهرجان «الوفاء»

التحرير

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أعلن الكابتن عمرو محروس، مُدرب كاراتيه من مدينة أبو حماد في الشرقية، عن إقامة مهرجان جديد على شاكلة «عرض الأحلام» الذي تم تنظيمة السبت قبل الماضي، وتضمن فقرات لمصارعة المحترفين ورياضة «الكونغ فو» و«الكاراتيه».

وأضاف محروس، في تصريحات لـ«التحرير»، أمس، أن العرض الجديد سيكون بعنوان «مهرجان الوفاء للشرقية» اليوم الجمعة، بملعب «الأصدقاء» بقرية «البيوم» في مدينة الزقازيق، لافتًا إلى أن المهرجان سيكون أقرب لـ«عرض الأحلام» في العديد من الفقرات، عدا فقرة المصارعة الحرة؛ نظرًا لاعتذار صديقه الكابتن أشرف كابونجا، مؤسس أول اتحاد مصارعة محترفين في مصر «.E. W. R» وصاحب الفريق المُشارك نظرًا لظروف أسرية خاصة.

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وأوضح أن الهرجان يقام تحت رعاية المؤسسة المصرية للمحترفين، ويشهد تكريم أبطال المحافظة من الرياضيين وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية.