أخبار عاجلة

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا -
ضبط صاحب محل ومندوب مبيعات لتصنيعهما الرتب العسكرية في قصر النيل -
مباحث أكتوبر تسابق الزمن لحل لغز مقتل خليجي خنقا داخل شقته -
وكيل "تعليم البحيرة" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لضعف الانضباط -
محافظ الإسكندرية: تضرر 3 عقارات بسبب حريق مصنع العجمي (صور) -
محافظ الدقهلية يشارك في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي لقسم الكلي (صور) -
رئيس الوزراء: أنشأنا 20 ألف وحدة سكنية جديدة في الأقصر خلال 4 سنوات -
تركيا تعتبر مقترح تجميد استفتاء كردستان العراق "ليس كافيا" -
الاتحاد الأوروبي: الإفراج عن الناشطين في تركيا خطوة مشجعة -
المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بفتح متاجر تل أبيب أيام السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بعد «مصارعة المحترفين في الأرياف».. الشرقية تحتضن مهرجان «الوفاء»

Google+ Print
بعد «مصارعة المحترفين في الأرياف».. الشرقية تحتضن مهرجان «الوفاء» بعد «مصارعة المحترفين في الأرياف».. الشرقية تحتضن مهرجان «الوفاء»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الكابتن عمرو محروس، مُدرب كاراتيه من مدينة أبو حماد في الشرقية، عن إقامة مهرجان جديد على شاكلة «عرض الأحلام» الذي تم تنظيمة السبت قبل الماضي، وتضمن فقرات لمصارعة المحترفين ورياضة «الكونغ فو» و«الكاراتيه».

وأضاف محروس، في تصريحات لـ«التحرير»، أمس، أن العرض الجديد سيكون بعنوان «مهرجان الوفاء للشرقية» اليوم الجمعة، بملعب «الأصدقاء» بقرية «البيوم» في مدينة الزقازيق، لافتًا إلى أن المهرجان سيكون أقرب لـ«عرض الأحلام» في العديد من الفقرات، عدا فقرة المصارعة الحرة؛ نظرًا لاعتذار صديقه الكابتن أشرف كابونجا، مؤسس أول اتحاد مصارعة محترفين في «.E. W. R» وصاحب الفريق المُشارك نظرًا لظروف أسرية خاصة.

شاهد أيضا

وأوضح أن الهرجان يقام تحت رعاية المؤسسة المصرية للمحترفين، ويشهد تكريم أبطال المحافظة من الرياضيين وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - أجواء وا قبل مباراة طنطا ومصر للمقاصة واخر استعدادات الفريقين

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - المقاصة يسعى لتضميد جراحه على حساب طنطا

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية