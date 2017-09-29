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الأزهر: السماح للمرأة السعودية باستخراج رخصة قيادة قرار تاريخي

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مصراوي Masrawy

الأزهر: السماح للمرأة باستخراج رخصة قيادة قرار تاريخي

07:48 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

الأزهر: السماح للمرأة السعودية باستخراج رخصة قيادة قرار تاريخي

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن السماح للمرأة السعودية باستخراج رخصة قيادة لأول مرة في تاريخ المملكة قرار حكيم من قيادة واعية تسعى للارتقاء بالمجتمع السعودي وتحقيق آماله وطموحاته.

وأضاف شومان في تصريحات له الجمعة، أن قرار السماح للمرأة السعودية باستخراج رخصة القيادة، يعبر عن رؤية ثاقبة لم تتوانى في اتخاذ القرار حين وجدت الظروف مواتية لاتخاذ هذا القرار الهام .

وقال وكيل الأزهر، هذا القرار التاريخي يؤكد حرص القيادة السعودية على المزيد من تعزيز مكانة المرأة لتكون عنصراً فاعلا في المجتمع، باعتبارها جزءا رئيسا في مسيرة الإصلاح والتنمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ..

وأضاف شومان: "أدعو الله عز وجل أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وأن يديم عليها وعلى مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار".

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