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أول مولود باسم " السيسى" بالسويس

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أول مولود باسم " السيسى" بالسويس أول مولود باسم " السيسى" بالسويس

استقبلت مستشفى التأمين الصحى بالسويس أول مولود باسم "السيسى"، بالتزامن مع مظاهرات التى خرج فيها الشعب المصرى بالملايين لتفويض الفريق عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.

وضعت والدة الطفل بمستشفى السراج المنير بحى السويس، عقب ذلك توجه والد الطفل ويدعى رزق محمد سعيد موظف بشركة "صافولا" للزيوت بمنطقة عتاقة، إلى مستشفى التأمين الصحى بمنطقة حوض الدرس لوضعه بالحضانة.

ومن جانبه قال والد الطفل لـ"اليوم السابع" إنه قرر أن يطلق على نجله اسم السيسى، حبا للقائد العام للقوات المسلحة الذى انحاز لشعبه خلال ثورة 30 يونيو، ويسعى الآن لتطهير البلاد من العناصر المتطرفة التى ظهرت على الساحة المصرية التى لم تعرف العنف من قبل.

وتابع أنه أثناء نقل نجله إلى مستشفى التأمين الصحى وعندما علمت الممرضات والأطباء فى الاستقبال باسم نجله رفض الموظفون قبول سعر التذكرة وسط فرحة وسعادة من الجميع بالطفل، متمنيا أن يصبح نجله فى يوما ما ضابطا بالقوات المسلحة، وحماية داخليا وخارجيا.

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مصر 365

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