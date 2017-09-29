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مقتل 17 جنديا صوماليا في هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية جنوب غرب مقديشيو

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مصراوي Masrawy

مقتل 17 جنديا صوماليا في هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية جنوب غرب مقديشيو

07:44 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

مقتل 17 جنديا صوماليا في هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية جنوب غرب مقديشيو

مقديشيو- أ ش أ:

لقي 17 جنديا صوماليا صباح اليوم الجمعة، مصرعهم جراء هجوم مسلح نفذته حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية جنوب غرب العاصمة مقديشيو.

ونقلت قناة سكاي نيوز عن المتحدث العسكري باسم الحركة، عبدالعزيز أبو مصعب قوله: "إنه تم اقتحام قاعدة برير العسكرية بسيارات ملغومة يقودها انتحاريون"، مضيفا أن الحركة قتلت 17 جنديا واستولت على 7 مركبات، مشيرا إلى تمكنهم من السيطرة على القاعدة وعلى بلدة قريبة.

يشار إلى أن بلدة برير تقع على بعد 50 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشيو.

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مصراوي Masrawy

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