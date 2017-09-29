ترامب يستضيف رئيس وزراء تايلاند في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل

واشنطن- (د ب أ):

أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا في البيت الأبيض قبل يوم من الموعد الذي تم إعلانه من قبل بشأن الزيارة.

ويأتي التغيير في الخطة بسبب زيارة ترامب المقررة إلى بورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية الثلاثاء المقبل في أعقاب الإعصار ماريا.

وتأتي الزيارة، التي تقرر أن تكون يوم الاثنين، بعدما دعا ترامب برايوت لزيارة البيت الأبيض في اتصال هاتفي أواخر أبريل.

وبحسب البيت الأبيض، فإن ترامب "يتطلع إلى إعادة تأكيد العلاقة بين الولايات المتحدة وشريك رئيسي وحليف منذ مدة طويلة في آسيا، مملكة تايلاند".

وتعد تايلاند أقدم حليف للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يحتفظ البلدان بعلاقات دبلوماسية منذ أكثر من قرنين.

ويرى محللون زيارة برايوت على أنها مؤشر لتحسن العلاقات بين الحليفين، حيث خفضت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مستوى العلاقات مع تايلاند احتجاجا على انقلاب عسكري في أيار/مايو 2014 وما تلاه من تغيير النظام بعد ذلك.

وبحسب البيت الأبيض، سيبحث ترامب وبرايوت العلاقات الثنائية والتعاون.