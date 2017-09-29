المستشار الألماني السابق "شرودر" بصدد تولي منصب في أكبر شركة نفط روسية

موسكو - ( د ب أ):

من المتوقع أن تعلن شركة روسنفت المملوكة للدولة، اكبر شركة نفط روسية، في وقت لاحق اليوم الجمعة عن تعيين المستشار الالماني جيرهارد شرودر في منصب بمجلس إدارتها.

وأشارت تقارير إعلامية روسية إلى أن شرودر يمكن أن يتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسنفت منذ ثلاث سنوات في إطار اجراءات انتقامية عقب ضم روسيا لمنطقة القرم المجاورة لأوكرانيا.

وقال شرودر، الذى شغل منصب المستشار الألماني في الفترة من 1998 الى 2005، الشهر الماضي إن الانضمام الى روسنفت سيكون مسألة شخصية.

كما شغل شرودر مناصب قيادية في خط أنابيب نورد ستريم للغاز الطبيعي الذى ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.