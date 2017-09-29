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ضبط 704 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 704 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

05:50 ص الجمعة 29 سبتمبر 2017

ضبط 704 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

سوهاج- عمار عبد الواحد:

نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، اليوم الجمعة، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وأسفرت الجهود عن ضبط 704 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، ورادار، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.

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